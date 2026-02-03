檢舉毛嘉慶性騷卻被公開！張清俊：民眾黨內不值得信任、吹哨者保護失效

記者陳思妤／台北報導

民眾黨傳出騷擾事件，有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶日前遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉對黨工性騷。現任民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員參選人劉芩妤（咪咪）認了自己是受害者，坦言毛嘉慶的行為確實讓她不舒服。但，張清俊不滿舉報內容、當事人、舉報人全部都被公開，1日發聲批評，吹哨者的基本保護失效，黨內機關自失立場，已不值得信任。

張清俊檢舉毛嘉慶對黨工性騷，結果相關資訊全部被公開，他1日發文表示，創黨主席柯文哲曾委請台灣戰略模擬學會，幫黨內幹部針對危機處理上過一系列的課程，我學到最關鍵的一件事情，就是危機處理的核心意義，是在危機爆發之前，而非危機爆發之後。

張清俊指出，做為信奉台灣民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，他知道每一個政黨都必定世俗化，能做的只有延緩它的進程。2022年各式各樣參選人的離奇亂象，猶在眼前，重創全台選情，當選率僅約16%，台灣民眾黨的參選人每一位都受到社會最嚴厲的審視。

張清俊表示，此案，他在1月5日向選決會報告，1月21日選決會請他轉給中評會，結果大家已看見，舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效，側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，則一如他長期的態度，無須理會。

「如今，黨內機關自失立場，已不值得信任」，張清俊說，他將向秘書處說明想法，而當事人也已說明基本態度。他希望外界回歸到道德的基本面去討論是非，而不是受到風向操作的影響。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

