檢舉毛家慶性騷擾卻被公開吹哨者身分！張清俊：民眾黨內機關已不值得信任

民眾黨前社會發展部主任張清俊。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨內部又傳出性騷擾事件，有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶被爆出性騷女神黨工，後被揭露是由民眾黨前社發部主任張清俊具名檢舉對黨工性騷。現任民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員參選人劉芩妤承認自己是當事受害人，坦言毛嘉慶的行為確實讓她不舒服。張清俊則質疑，舉報內容、當事人都被公開，吹哨者的基本保護失效，黨內機關自失立場，已不值得信任。

張清俊透過臉書發文表示，創黨主席柯文哲曾委請台灣戰略模擬學會，幫黨內幹部針對危機處理上過一系列的課程，我學到最關鍵的一件事情，就是危機處理的核心意義，是在危機爆發之前，而非危機爆發之後。

廣告 廣告

張清俊稱，做為信奉台灣民眾黨理念的一份子，自己有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，他知道每一個政黨都必定世俗化，能做的只有延緩它的進程。

張清俊回憶，2022年各式各樣參選人的離奇亂象，猶在眼前，重創全台選情，當選率僅約16%，台灣民眾黨的參選人每一位都受到社會最嚴厲的審視。此案在1月5日向選決會報告，1月21日選決會請他轉給中評會，結果大家已看見，舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效。側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，則一如我長期的態度，無須理會。

張清俊感嘆，如今，黨內機關自失立場，已不值得信任，他將向秘書處說明想法，而當事人昨天也已說明她的基本態度。希望外界回歸到道德的基本面去討論是非，而不是受到風向操作的影響。

最後，他感謝真正認識張清俊的朋友們，沒有因事件有任何動搖，繼續給他鼓勵與支持，不管風雨、不顧低溫持續陪他掃街拜票、拉票，不論結果，彼此相知，真實的友誼才對人生最有意義。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲遭「學妹」陳情！他使眼色後秒閃？黃國昌稱「讓空間」嗆綠媒編故事

李貞秀索資恐遭拒？陳智菡怒喊「羞辱」：依意識形態做事、把中配當提款機？