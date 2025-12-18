檢舉洪孟楷反罷免發500走路工挨告 新北議員李宇翔下場曝光

民進黨新北市議員李宇翔發文指控洪孟楷舉辦反罷免活動有發放500元走路工的情況，檢方認為罪證不足，作出不起訴處分。翻攝李宇翔臉書

民進黨新北市議員李宇翔今年7月15日在發文指控遭提案罷免的國民黨立委洪孟楷舉辦反罷免活動時有發放500元走路工的情形，並在隔日向調查局檢舉，結果遭國民黨新北市黨部主委黃志雄告發誣告、違反選罷法等，檢方調查時，主辦活動的宮廟張姓主委證稱曾提及500元走路工一事，因此認定李宇翔並無捏造虛構事實，最終作出不起訴處分。

今年726大罷免投票，國民黨也在7月19日舉辦反罷免活動，但李宇翔15日在臉書發文「自從我揭露洪孟楷聯手新北市府，違規動員辛苦的義警消、警察、民防等基層系統之後，據了解，相關單位的長官已經有所收手」、「為了讓7/19的造勢場合看起來『人山人海』，他們自上週開始，竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員」、「他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金500元！」等內容，並於隔日向調查局檢舉。

李宇翔的發文遭國民黨新北市黨部主委黃志雄認是不實指控，向地檢署遞狀提告，控告李宇翔違反《選罷法》、誣告等罪嫌，但新北檢說明，得提起告訴之人限於犯罪直接被害人，黃志雄申告性質為告發。

檢方調查，李宇翔的發文內容確實於隔日前往調查局新北市調處提出檢舉，稱有宮廟系統人員動員新北市轄內人員參與本場反罷免活動，參與人員可獲得新臺幣500元，涉及賄選，而此事也有調查局筆錄、網路新聞等證據佐證。

檢方傳喚舉辦該場活動的宮廟張姓主委，其證稱新聞報導內容及相關對話確實為他所為，該場活動洪孟楷有參與，是因為他認為洪做得好，所以邀請親友參加活動力挺，也請受邀者再找人參加，更證明確實有說會有500元走路工當作參與者的油錢、吃飯錢，但辯稱這筆錢是自己出的，跟投票無關。

張姓主委也稱，後來沒有人來參加，所以他也沒有付錢，但檢方認為，因有宮廟相關人員以參與活動可獲得500元之說詞進行動員，確有其事，非捏造之情節，且該活動與罷免案密切相關，李宇翔主觀認為發放金錢與影響投票意向有關，並未悖離常情，而李宇翔確實向新北市調查處檢舉，無意圖使他人受刑事處分虚構事實的情形。

檢方認定，李宇翔發文內容有理由確信所述情節為真，難認有散布謠言及傳播不實、誣告的主觀犯意與客觀犯行，與《選罷法》意圖使被罷免人罷免案通過而傳播不實之事、《刑法》誣告罪構成要件不符，且查無其他積極證據足證相關犯行，最終以罪證不足，對李宇翔作出不起訴處分。



