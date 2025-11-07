檢舉無菸公園內抽菸 新北民眾控未獲有效處理

嘴上叼著菸一邊玩牌、一邊抽菸，在場隨處可見不少民眾無視桌面上刻的「無菸公園」大字，明目張膽地吞雲吐霧。

在地居民劉先生認為，「在公園是不太行啦，因為有老人家、有小孩，也會有警察來巡吧，有時候巡到他會來規勸。」

在地居民游小姐說：「公園不是本來就不能抽菸嗎？他會影響到小朋友，比較不喜歡。」

重回案發地，在新北市中和的四號公園無論桌面或告示牌，現場多處提醒公園內禁止吸菸。但日前有人控訴，警方獲報到場，卻被警方告知已無抽菸行為，無法登記行為人資料；向衛生局檢舉，更被對方回覆，稽查員只有在上班時間才會到場。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉回應，「我們會把他立案，就是告訴他你是什麼時候看到的，我們不會只有上班，我們還有假日巡查的，我們像今年來講的話，巡查相較去年增加40%。」

面對民眾指控，衛生局澄清，同仁不會這樣回覆，按照流程在登記資料後，後續隨機稽查，尤其新北市目前全面禁菸，截至今年至今取締的公園抽菸案件，新北市就有100件，依法最高裁罰1萬元。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，「我想僥倖心理是一定有的，就是因為其實剛剛提到宣導，其實大部分吸菸的人比我們一般的人更理解法律。」

依照《菸害防制法》明定，公園內除非有設吸菸區，否則禁止吸菸，但董氏基金會點出部分癮君子有僥倖心理，建議加強警示措施、強化取締。

綠美化環境景觀處則回覆，日後「新北市公園管理自治條例」通過後，公園管理權限將委託區公所就近管理勸阻，相關規定將可更明確化。