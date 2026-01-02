檢舉狂魔一年5400件 去年彰警受理超過12萬件檢舉

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】雖然全台已不再發放交通違規檢舉獎金，但彰化民眾對交通安全仍高度關注。去年警方共受理逾12萬件民眾檢舉，最常被檢舉的是「未打方向燈」，還有人一年檢舉超過5千件，平均每天就檢舉15件，堪稱檢舉「達人」。

全台雖不再發檢舉獎金，但彰化民眾檢舉熱情依舊，方向燈未打最常被檢舉。（警方提供）

彰化縣警察局統計，去年（114年）民眾檢舉交通違規共12萬3826件，其中7萬8787件經審查後成案並開罰，成案比率達64％。與前年相比，檢舉件數增加1萬1217件，成案件數增加7296件，顯示民眾對維護道路秩序的積極性不減。

在各項違規中，「汽（機）車駕駛未依規定使用方向燈」仍是檢舉冠軍，共2萬8002件，占成案件數的三成五以上。緊追其後的是「不依規定駛入來車道」，包含逆向行駛、跨越雙黃線等，共1萬8542件，占比逾二成三；而「不遵守道路交通標線指示」則有1萬1215件，占比超過14％。這三項違規加總已占整體成案件數七成以上，可見民眾對基本行車禮讓和標示遵守格外敏感。

警方統計中也曝光一名檢舉熱心民眾，全年單人檢舉高達5400餘件，平均每天檢舉15件，足見部分民眾對違規行為零容忍的態度，甚至成為警方口中的「檢舉達人」。

此外，占用身心障礙專用停車位的違規事件也不少，去年彰化警方共取締1841件，每件依道路交通管理處罰條例第56條規定可罰1200元。警方呼籲民眾，停車位應留給真正有需求的人，尊重他人路權，共同營造友善的無障礙環境。

對於民眾檢舉案件，警方表示，收到檢舉後會嚴格審查，確保符合規定才會開單舉發。為方便民眾掌握狀況，警察局提供簡訊通知服務，民眾可申請即時通知，一旦遭檢舉即可迅速得知，避免重複違規。

彰化縣警察局強調，民眾檢舉不僅是對違規行為的監督，也有助於提升全縣道路安全。警方呼籲駕駛朋友遵守交通規則，保持禮讓精神，讓彰化的行車環境更安全、友善。