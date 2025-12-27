中部中心 / 中部綜合報導

台中民眾檢舉有轎車停在住家門口，擋住去路無法卸貨，通知警方到場，員警抵達後，也對著報案民眾車輛開出違停告發單，讓報案民眾當場氣炸，當街跟開單員警爭論引來民眾側目。警方表示，檢舉民眾的車輛確實違停，如果民眾不服取締，可以依法申訴。









檢舉車違停擋路卸貨 警到場檢舉人也違停遭開單

民眾檢舉車輛違停警到場開單 檢舉人也違停遭舉發 與警街頭互槓。（圖／社會事新聞影音）





員警在街頭取締違停，一位轎車駕駛不滿遭開單，跟員警互槓，民眾越說越生氣，但員警說，違停態樣已經輸入電腦，而且車輛真的就是違停

廣告 廣告









檢舉車違停擋路卸貨 警到場檢舉人也違停遭開單

警依法開單告發 駕駛不服取締將依法申訴。（圖／翻攝畫面）





原來這名駕駛，本來報案有車輛違停在住家門口通道，讓他車輛無法卸貨，才會報警請員警到場。員警到場後，確實對違停車開單，卻也發現另外一輛車在對向也違停，因此一併開單告發，沒想到，這輛車的駕駛，正是打電話報案檢舉車輛違停的民眾。警方表示，他們依法開單告發沒有問題，而電話報案的檢舉人說，他當時就在車旁邊，警方應該要提醒車主，遭到開單告發覺得無辜，將會依法申訴。





原文出處：檢舉車違停擋路卸貨 警到場檢舉人也違停遭開單

更多民視新聞報導

涉消防車弊案 台南市消防局前局長、廠商聲押

20多歲男憲兵虐貓撞牆致死還拍片PO網 遭判有期徒刑2月

割頸案乾哥最快4年假釋！眾人司法院「直播上香」

