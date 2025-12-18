檢舉達人不爽警沒開單竟告貪污 檢打臉「不懂法」！北市2警不起訴

北市2名員警獲不起訴處分。取自官網

北市林姓男子不爽警方未對交通行為開罰單，竟檢舉警察包庇、圖利，不過，士林地檢署調查後認定，案發現場並無明確交通違規事實，2名員警處置也無不當，告發內容根本是林男誤解法令，全案不起訴。

不起訴書指出，林男向法院提告，檢舉台北市警局大同分局延平派出所2名警員（均已調離），於今年8月9日晚間10時許，在南京西路155巷前處理交通糾紛時，明知一輛白色小貨車違規迴轉、抽菸占用斑馬線，卻未開立交通罰單，涉嫌消極不作為，進而構成「包庇、圖利」等貪污重罪。

不過，檢方查明，案發路段並未設置禁止迴轉的交通標誌，警方到場時，小貨車的迴轉行為也已結束，難以認定有具體違反道路交通管理條例的行政不法行為。即便警方是在接獲通報後到場處理，也不能僅因未開單，就推論員警涉有廢弛職務情事。

檢方也強調，公務員涉犯圖利、包庇等罪名，屬於侵害國家法益，「不是個別民眾得以任意指控的範疇」，告發人並非刑事訴訟法所稱的被害人，其檢舉僅能視為告發，而非告訴。

更重要的是，檢方直指，全案偵查過程中，告發人始終未能提出任何客觀證據，僅憑個人主觀感受與對交通法令的理解，就將警方行政裁量結果，無限上綱為刑事不法，顯然與法律要件不符。

檢方認定，交通違規是否成立，仍須回歸現場客觀事實與法定構成要件，不能因民眾對執法結果不滿，就將行政爭議升高為貪污重罪，否則不僅模糊行政與刑事責任界線，也將徒增司法資源負擔。綜合全案事證，檢方認定2名警員犯罪嫌疑不足，依法作出不起訴處分。



