檢舉達人太狂！苗栗亂丟菸蒂案「獨拚74％業績」估獎金逾40.4萬

苗栗縣過去實施高額檢舉獎金，一度吸引許多外縣市的「檢舉達人」來這「淘金」，雖然現行獎金不如當年高，據統計，2025年1月至10月仍有2266件亂丟菸蒂裁處成立，其中74％來自同1個檢舉人，預計可獲40.4萬元獎金。

據苗栗縣環保局統計，過去10個月全縣亂丟菸蒂裁處成立共2266件，當中有2000件全集中在「國道西湖服務區」。（示意圖／記者高珞曦攝）

早前苗栗縣實施檢舉獎金達實收罰鍰的50％，意外衍生檢舉達人搶地盤、恐嚇等社會亂象，2021年一度導致當局調降獎金至10％。直到2024年為配合環境部推動「菸蒂不落地」政策，該年12月修正獎勵辦法，亂丟菸蒂的檢舉獎金再調高至20％，再度燃起民眾檢舉意願，同時「亂丟垃圾包」的檢舉獎金也提高到罰鍰的50％，相當於每件最高可分到3000元。

抽菸有害健康，菸蒂也會對環境造成危害。（圖／翻攝自環境部環境管理署官網）

其中，苗栗縣在2025年1月至10月亂丟菸蒂裁處成立達2266件，有1687件來自同1位檢舉達人，佔整體約74％，預計可獲檢舉獎金40萬4880元。而在地點方面，2266件有2000件發生在國道西湖服務區，達該項統計紀錄的88％。

同時，2025年1月至4月共164件垃圾包投訴受理成立，光是鄉鎮公所巡查發現者就有133件。苗栗縣環保局強調，推行檢舉獎金制度，是希望以全民監控的力量規範違規者自律，從而在根本達成真正的「菸蒂不落地」。

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

