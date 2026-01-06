檢舉達人一年貢獻破5400件！出沒地點+目標曝光

生活中心／杜子心報導



民眾透過檢舉平台反映交通違規已成常態，即使現在交通檢舉已經拿不到交通違規檢舉獎金，但彰化仍出現一位「超級檢舉達人」，一名男姓機車騎士長期在市區活動，靠著高畫質行車紀錄器蒐證，光是去年一年就檢舉超過5400件交通違規，等於平均每天檢舉14到15件，幾乎天天都有案件送出，其中又以汽、機車未依規定打方向燈最為常見，檢舉量之高，引發外界熱議，也讓交通違規檢舉制度再度成為討論焦點。





超級檢舉達人一年貢獻破5400件平均一天抓15人！出沒地點+目標曝光

警方強調，所有民眾檢舉案件都需經審查，證據不足不會成案。(示意圖/翻攝畫面)

根據彰化縣警察局統計，2025年全年共受理民眾交通違規檢舉12萬3826件，經嚴格審查後成案7萬8787件，成案率約64%，不僅比前一年增加逾1萬件，成案件數也同步成長。從違規項目來看，「未依規定使用方向燈」穩坐檢舉冠軍，成案數高達2萬8002件，占比超過三成五；其次為逆向行駛、跨越雙黃線等「不依規定駛入來車道」，有1萬8542件；再來是不遵守道路交通標線指示的1萬1215件，前3大違規合計就占了整體成案件數7成以上。

警方呼籲，檢舉制度的核心仍是改善交通安全，而非製造對立。（示意圖，非當事車輛／民視新聞）

除了行車違規，警方也發現占用身心障礙專用停車位的檢舉案件同樣不少，去年共取締1841件，依《道路交通管理處罰條例》可處1200元罰鍰。警方強調，所有民眾檢舉案件都需經審查，證據不足不會成案，並非檢舉就一定開罰；同時也提醒用路人，可申請交通違規簡訊通知服務，即時掌握是否遭檢舉，避免重複違規。警方呼籲，檢舉制度的核心仍是改善交通安全，而非製造對立，遵守交通規則、互相尊重，才是讓道路更安全的根本之道。

