「檢舉達人｣4個月進帳12萬？亂丟菸蒂單件獎金數字曝！

生活中心／饒婉馨報導

環境部統計108年至112年期間，全國隨地丟菸蒂而違法的案件達25萬628件，為有效減少案件，環境部2024年底推出並實施「菸蒂不落地｣政策。光是苗栗縣環保局統計，今年1~4月的檢舉案件，就有1149件，其中最強的檢舉達人單單在國道3號西湖服務區，就檢舉了630件，換算檢舉金額達到12萬餘元；另外有網友分享一張照片，原po因檢舉菸蒂而獲得的獎勵金數字，卻引來網友留言討論，按讚數量快速突破9百次。

（圖／翻攝自臉書社團《爆怨3公社》）





原po26日在 臉書社團「爆怨3公社」 發布一張114年10月份（第一批）檢舉獎勵金的通知書照片，根據表格內容寫的「（被檢舉人）違規時間：113年6月21日，因拋棄菸蒂而受罰1200元；而網友身為檢舉人可獲得120元提撥金額，扣除20％的稅金後，實領金額為96元」。讓網友驚訝並發文表示「原來檢舉丟煙蒂真的有獎金」。





（圖／翻攝自臉書社團《爆怨3公社》）





此篇貼文曝光後，許多網友紛紛認可回應「在路上騎車是真的很煩那些隨手抖煙蒂的」、「邊走邊抽煙可以檢舉就好了」、「支持，我也想檢舉這些垃X」、「你各位阿，爭取年終的機會來了」；也有網友看到扣稅覺得「檢舉 還要扣20%的稅？果然是中華民國萬萬稅！」、「扣20%有夠扯，股票都沒扣那麼多交易費」、「這個錢是還扣印花稅嗎」；少數網友表示「好優秀，吃飽撐著的人還可以賺96元。」，則被另一位網友回覆「96可以去買一塊雞排，舒服」。網友還提到「環保類的有獎金，交通類的沒有」、「有的縣市是沒有的0%～30%每個縣市自己設定」。









《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：超狂「檢舉達人｣4個月進帳12萬 單件獎金「數字曝光｣網笑了：買1片雞排！

