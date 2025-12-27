檢舉違停反被開單！台中男不滿PO文公審 警方回應了

台中一名男子不滿員警開單，豎起大拇指嘲諷「警察好厲害」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台中市北區一名男子26日返家時，因不滿住家出入口有車輛違規停放而報警，沒想到警方到場後，除了對違停車輛開單，竟也發現報案人的車輛違停，依法舉發開單，讓男子氣憤不已，拍下整個過程上傳網路，引發網友熱議。

據悉，事發在台中市北區文昌東二街，26日下午3時許，一名男子返家時發現家門口有一輛車輛違規停放，於是報警通知台中市第二分局永興派出所前往處理。員警到場後發現，現場一輛違停車輛已占據車道寬度，導致其他車輛必須跨越雙黃線才能通行，影響行車安全，因此依《道路交通管理處罰條例》開單，可處600元至1200元罰鍰。

沒想到，員警進一步巡視周圍時，發現對向車道還有一輛黑色廂型車同樣未緊靠道路右側停放，占用通行空間，因此同時開罰這輛車，而該車正是報案男子所有。男子質疑「剛剛是我報的警，我人就在面前，你們沒有告知就先開單，我車子停在這裡，是要等違停車開走，我才能移走」，認為警方處理方式不近人情，還豎起大拇指嘲諷「警察好厲害」，並拍下整個過程上傳網路。

對此，第二分局長鍾承志表示，檢舉違規是維護交通秩序的一環，但用路人本身也應遵守交通規則，不得占用車道或影響其他車輛通行，只要有違規行為，警方都會依法取締，呼籲民眾遵守規定，從自身做起，共同維護交通安全。

