檢舉違停「自己也違規」 併排等移車警察來全開罰

台中市 / 綜合報導

檢舉別人結果自己也被開單！台中一名男子報案，民宅出入口被車輛擋住，為了等警察到場，他把自己的車子併排停在路邊，說是要等對方移車，沒想到因路幅狹窄，同樣也影響雙向通行，員警到場後「一視同仁」將2車雙雙開單舉發，報案的男子氣得與警方爭論，但警方強調維護交通秩序，不能以違規為前提，違法占用車道就是得受罰。

民眾說：「不是，警察先生，我現在是要等他們走，我剛剛打電話報警。」民眾不斷解釋，警員不為所動拿起手機拍照取締，民眾說：「我人在這邊而已，你可以先告知吧。」民眾的車輛違規並排停在路上，警員很快就把違規的車牌號碼輸入小電腦。

廣告 廣告

警員VS.民眾說：「我電腦已經Key下去了，就是要開了，我就是等他移車，你現在這樣子怎麼辦。」雙方發生爭執，這口氣民眾實在吞不下，昨(26)日下午台中民眾報案北區這車輛擋住民宅的出入口，請警方來處理，他先把車子並排停在對面，但這條路比較小條，雙向只有一個車道，警察到場一看兩車都違規，通通開罰單。

附近民眾說：「違停本來就是違規嘛，他跟他的司法糾紛，我們也不方便介入啊。」警方強調，這位民眾雖然是暫時停放，因為他要等警察到場，但同樣也是違規停放都要受罰，台中市第二警分局永興所副所長李文定說：「該車雖停放在未劃設紅黃線區域，但已占據車道寬度，導致其他車輛必須跨越雙黃線通行，影響交通安全。」

警方解釋，員警已經依法完成舉發，如果有疑慮可以向相關單位進行申訴管道，檢舉違規雖然也是為了維持交通秩序，但自己也應該遵守交通規則，不要占用車道，以免影響其他用路人的安全。

原始連結







更多華視新聞報導

「啟德白宮」開展違停暴增 吊車大王：罰單寄到公司

民控「車停自家騎樓被開單」 警：妨礙行人通行

車停白線屢遭檢舉開單 警：車道線非路面邊線

