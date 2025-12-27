檢舉違規卻遭開單反殺！台中男公審執法不近人情 警方硬氣回應

台中一名男子檢舉鄰居擋路，自己車子也被開單，他質疑警方不近人情，將過程PO網引發熱議。（翻攝自「社會事新聞影音」）

台中市一名男子昨（26日）下午見鄰居車輛擋住路口，憤而報警處理，豈料，員警前來開單，卻發現被害人的車輛也違停，同樣依法告發。該男自認是為了等違停車輛移走才暫停，質疑警方處理不近人情，上網公審，引發論戰。台中第二警分局則表示，檢舉他人違規也也應遵守交通規則，違規行為一律依法取締。

這起「檢舉變自己違停」的事件發生在昨日下午3點多，有男子報案指台中北區文昌東路二段有車輛違停，導致出入口受阻，員警到場，發現確實一部自小客占據車道寬度，迫使其他車輛必須跨越雙黃線通行，依「道路交通管理處罰條例」開單告發。

員警隨後又發現對向有一輛黑色小貨車未緊靠道路右側停放，同樣依法開單，結果檢舉的男子稱：「車子是我的。」他解釋，是為了等違停車輛移走，才「暫時」將車停在該處，雖然他還是接受開罰，但質疑警方不近人情，事後將過程的影片PO網，希望網友評評理。

網友紛紛留言，認為有錯就認了，「公正執法讓大家見識到交通規則沒有例外」、「檢舉別人違規沒錯，但自身也要遵守交通規則」。

台中第二分局則表示，檢舉他人違規是維護交通秩序一環，但自身也應遵守交通規則、避免占用車道或影響通行，違規行為一律依法取締。

