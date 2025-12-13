檢舉魔人一路跟！ 騎士8分鐘連吃8張罰單慘噴萬元

〔記者湯世名／彰化報導〕檢舉魔人一路跟！1名男子最近一口氣收到8張罰單，內容是10月16日騎機車疑因未打方向燈、不依標線行駛及停等紅燈超越停止線等違規，8分鐘內被人檢舉8次，警方依法開出8張罰單，共噴出近萬元罰鍰讓他傻眼，有民眾PO罰單與文章指出，男子只是去醫院看診，短短8分鐘內竟然連續被開了8張交通罰單，網友則說根本搶錢，也有人驚呼「這男的是惹到誰？被檢舉魔人一路跟」，但也有人認為違規行為本就不對，就當買個教訓。

根據罰單內容顯示，該名男子10月16日中午12點19分騎機車行經彰化市天祥路與中山路1段時就因未打方向燈被檢舉，緊接著男子騎機車行經彰化市崙美路、花壇鄉彰花路、彰化市彰水路等街道巷弄後，最後再騎到秀水鄉彰水路返回家中；這些路段中全都因未打方向燈、不依規定駛入來車道、停等紅燈超越停止線及轉彎或變換車道不依標誌標線號誌指示，被人拍攝後向警方檢舉8次，警方受理檢視無誤後開出8張罰單；依各項違規事項開罰金額統計，男子至少要噴近萬元罰鍰。

有民眾在網路PO文指出，家中長輩只是去醫院回家一趟，短短8分鐘內竟然連續被開了8張交通罰單，違規地點集中在同一路段，時間幾乎重疊，這樣的情況，讓人不禁反思交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？

警方則表示，民眾檢舉交通違規，同一行為若時間相隔未逾6分鐘且未經過一個路口以上，以舉發一次為限；經檢視違規內容，該名男子每件違規事實都已經過一個路口以上，並非同一個路口，因此符合連續開罰，這8件檢舉案成立無誤。

