（圖／本報系資料照）

解放軍圍台軍演過後，或許為了反制，民進黨立委林宜瑾偕同超過20位綠委連署，將提案把《兩岸人民關係條例》更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，主張刪除原條文中「國家統一前」的字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語。林宜瑾聲稱，此做法是為了向民主盟友傳達「兩岸分屬兩國」、「親中賣台」非主流民意。

事實上，民進黨立委蔡易餘5年前就有類似提案，最終撤案後，自嘲「現在太危險」，「被當小丑又何妨」。如今類似的提案捲土重來，連署的綠委占民進黨席次多數，提案人林宜瑾又是賴清德子弟兵，顯然此齣「鬧劇」是為了貫徹賴清德「兩國互不隸署」的強烈台獨意志，在法制層面上替其「中華民國台獨化」的路線背書，可說是賴政府拿《國籍法》剝奪陸配參政權後，訴諸「法理台獨」的進一步升級。

問題是，訂定《兩岸條例》的法源依據，來自《憲法增修條文》第11條，屬於位階更高的特別法。而被林宜瑾視為眼中釘的「國家統一前」，兩岸以「地區」互稱等規範性用語，也都是沿襲自《憲法增修條文》。在未修憲之前，民進黨便迫不及待想透過修法的方式推動台獨，視《憲法》於無物，可謂荒唐透頂。

話雖如此，日前連大法官都能「造法復活」憲法法庭了，黨意高於一切，憲政體制與法治精神在賴政府眼中，不過是一個笑話。綠委想要將賴清德抬上「台灣國主人」的神壇，在野立委最好的應對之道，就是別搶著當煞車皮，靜靜地祝福他們即可，還可自清並無封殺和延宕法案。

綠委選擇此時機提案修法，一方面是為了替賴清德的「兩國論」量身打造適法性，另一方面則稱職扮演護駕的煙霧彈角色。畢竟台灣社會「疑美論」高漲，歐美世界對甫落幕的解放軍圍台軍演一片靜默，而川普只想著在與北京談判過程中盡快榨乾台灣的資源。當台灣真的有事時，也完全沒看到日相高市早苗的「日本有事」。

賴清德的命運越接近烏克蘭的澤倫斯基，各種作為勢必越加歇斯底里、不可理喻，《兩岸條例》修法提案，便是自我毀滅的客觀體現。

就在林宜瑾的修法提案曝光後，美國正式使用武力對委內瑞拉動手，理直氣壯地擄走委國領導人夫婦，一個主權國家被霸權流氓踐踏至此，令人悲嘆。兩岸之間有「一中」連結，「一國兩區」非屬國際關係，從而存在彈性靈活的空間。一旦賴清德台獨美夢成真，《兩岸條例》修為《兩國條例》，自恃為「主權國家」，大陸發動武統豈不是師出有名？檢視台獨決心的時刻到了，民進黨可別再「TACO」（「川普總是臨陣退縮」的縮寫）了！（作者為資深媒體人）