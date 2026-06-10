檢視鄭麗文訪美「表現糟糕透頂」沈榮欽：國民黨承包一整天的笑料

鄭麗文與掛在甘迺迪圖書館的美國總統徽章合影。 圖：翻攝鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 鄭麗文6月1日起出發訪美，行前她就公開表示希望能夠見到美國總統川普（Donald Trump），引發關注。國民黨9日曝光一系列照片，可以看到鄭麗文等人和一面美國總統徽章合照，隨後就有媒體發布「鄭麗文獲美方破格接待！」的快訊，不少親中派和藍營支持者嗨翻，嘲諷賴清德連想過境美國都難。不過，鄭麗文只是去參觀波士頓的「甘迺迪圖書館」（John F. Kennedy Library）。加拿大約克大學教授沈榮欽狠酸，《中天新聞》晚上因為將鄭麗文到波士頓參觀甘迺迪圖書館暨博物館，寫成「獲美方破格接待」而成為笑柄。連同白天國民黨發言人江怡臻指稱，鄭麗文在波士頓餐會和中國統戰部官員俞國梁合照遭到質疑和抨擊，是因為「賴清德吃醋鄭麗文能夠訪美」；從白天到黑夜，國民黨承包了一整天的笑料。

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沈榮欽在臉書發文寫道：「認真地說，《中天新聞》這樣做新聞應該是不得已而為之，約莫是『上面』有要求，要做鄭麗文訪美突破的新聞，偏偏又乏善可陳，只得把參訪團每人花費台灣納稅人20美元買票的觀光行程說成『破格接待』，但反而突顯出鄭麗文訪美情況之惡劣。」並表示：「到目前為止，鄭麗文的訪美表現其實糟糕透頂，如果未來幾天沒有意外突破，鄭麗文本次訪美大概會是歷屆國民黨頭人訪美表現最差者之一。不過鄭麗文正陶醉於華僑僑宴的『選總統」勸進聲，可以想見，最後本次訪美將成為出口轉內銷的『大內宣』，忽視在美國不但沒有說服任何人，反而飽受質疑的旅程，將悲慘的遭遇回台編織成受到美國各界熱烈歡迎的童話，繼續做著2028選總統的大夢。」

鄭麗文日前參訪胡佛研究所（Hoover Institution），該座談由胡佛研究所印太計畫主持人祁凱立（Kharis Templeman）主持。國民黨發布新聞稿指稱：「祁凱立也肯定鄭麗文分享的精闢戰略智慧，為美方研究印太與兩岸局勢提供了極具價值的政策視角，並期待未來國民黨與美方戰略智庫能持續深化交流。」不過，沈榮欽披露，後來祁凱立受訪時揭穿，直指美國政策圈對中國國家主席習近平的和平承諾「強烈懷疑」。鄭麗文接著從美國西岸飛到東岸，期間參加她認為此行學界參訪中最重要的哈佛座談，出來後卻絕口不提，連在台灣國民黨官方帳號為其發言的國民黨前立委陳以信說自己也不清楚，只能拼命在直播說些言不及義的話拖過時間。

沈榮欽指出：「唯一貼出與鄭麗文合照的只有智庫『國防重點』（Defense Priorities）的亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）。高德斯坦就是不久前投書《時代雜誌》，批評賴清德總統是『魯莽的領導人』而引發台灣討論的作者。事實上，從『國防重點』到高德斯坦，都是相當邊緣的角色。『國防重點』是由科氏兄弟（Koch Brothers）和美國參議員保羅（Rand Paul）共同創立的智庫。柯氏兄弟曾經是共和黨最重要的大金主，幾乎資助了美國保守派所有重要的大學和智庫，例如創立卡托研究所（Cato Institute），以及長期捐助傳統基金會 （Heritage Foundation）與美國企業研究所 （AEI）等影響力深遠的智庫。但是他們也成立了一些相對不知名的智庫，『國防重點』就是其一。」

沈榮欽續指：「高德斯坦與國防重點長期主張中國軍事力量無可匹敵，在很多地方都超過美軍，美國應該對中國實施戰略限縮，避免與中國發生戰爭。認為台灣並非美國核心利益，美國應該大力縮減對台灣的支持，鼓勵台灣對中國政治讓步。因此高德斯坦才會認為台灣所為都是對中國的挑釁，賴清德是魯莽的領導人，因為擔心兩岸發生衝突，將美國捲入戰爭之中。事實上，自從川普崛起後，和柯氏兄弟的政治勢力產生衝突，後者的勢力在弟弟 David Koch 過世後，影響力與野心都迅速衰退，其草根力量已經大幅為 MAGA 取代；更別說『國防重點』本就不是重要智庫，高德斯坦是華府邊緣人，他貼出和鄭麗文的會面，並沒有多大意義。」

沈榮欽也提到：「艾利森是重要學者，鄭麗文認為她的『兩岸都是中國人，所以不會發生戰爭』，也就不致讓美中發生戰爭，以及第一島鏈變為和平繁榮之鏈，可以迎合艾利森的『修昔底德』論述，但其實是出自對艾利森主張的誤解，艾利森認為應該其中應該包含大交易（Grand Bargain) 和長期對峙，和鄭麗文的主張不同。更別說艾利森的主張並非白宮政策，反而是中南海較常提及。艾利森會前說，他想了解鄭麗文與國民黨所主張的『和解/妥協策略』（strategy of accommodation），其核心究竟是為了長期維持台海現狀，還是實質上正走向一種被北京條件所主導的動態傾斜？可見就算是較親中的艾利森，也對鄭麗文的北京立場有所懷疑。」

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