檢視4通路籠飼雞蛋退場進度 動團：速修法「禁新建格子籠」

台灣動物社會研究會今日舉辦「2025四家零售通路動物福利大驗收— 格子籠雞蛋退場進度揭露」記者會。（蔡佩珈攝）

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，衛福部將鎖定籠飼雞蛋擴大稽查，動保團體今日指出，台灣家樂福、大全聯、City Super、COSTCO均有今年全面或之後全面販售非籠飼雞蛋或停售格子籠雞蛋的承諾或目標，實際調查發現，大全聯表現最差，非籠飼雞蛋品項僅7.14％，其餘業者僅50％落實販售非籠飼雞蛋，呼籲各通路支持願意轉型友善飼養的農民及畜禽產品，也建議政府禁止新建格子籠飼養系統，並輔導蛋農轉型。

台灣動物社會研究會調查發現，大全聯非籠飼雞蛋品項僅剩7.14％，且不論是全聯或大全聯，販售雞蛋逾8成是格子籠雞蛋；家樂福旗下僅Mia C’bon達成100％販售非籠飼雞蛋，其餘量販店及超市僅落實50％；COSTCO及City Super僅落實50％。

廣告 廣告

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，全聯門市逾1200家，1年營收逾2000億，販售非籠飼雞蛋的占比僅9％，是最不在乎動物福利的通路，尤其併購大潤發後，直接撕毀法商大潤發對國際宣誓的不販售格子籠雞蛋承諾，非籠飼雞蛋品項從被併購前37％降至7.14％是所有通路最低。

她說明，家樂福承諾2025年底起只販售非籠飼蛋，目前僅旗下Mia C’bon去年100％販售非籠飼雞蛋，其餘量販店及超市僅落實50％，統一集團是否會落實該承諾，國際投資信評機構也高度關切。

City Super目前販售非籠飼雞蛋比例為52.94％，但該企業早在2018年於官網承諾2025年全面停止販售籠養雞蛋，近日卻偷偷撤除承諾，企圖規避社會責任。

COSTCO美國總部去年於全球動物福利報告書承諾逐步只販售非籠飼蛋，台灣將繼續擴大銷售，今年台灣COSTCO非籠飼雞蛋總銷量占比為48％，但韓國COSTCO已達100％，台灣相對落後，且非每個門市都能買到非籠飼雞蛋。

她指出，外資企業在台灣積極推動動物福利與企業社會責任，能帶動台灣畜牧產業轉型的進步政策，調查卻顯示台灣監督企業社會責任的盲點，公平會對於企業的併購是否落實國際進步指標也未能有效監督。

陳玉敏表示，台灣蛋雞產業近7成以傳統格子籠方式飼養，政府卻不願制定積極轉型政策輔導農民，導致畜產業問題不斷，由全民承擔食安及人畜共通疾病風險，參考歐盟及各國廢除格子籠政策，呼籲台灣盡速制定蛋雞產業升級政策方針，宣布禁止新增建「格子籠」飼養系統，並訂定10年中長期轉型升級計劃，獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。

更多中時新聞網報導

手腳冰冷2成因 中醫教調養

114學年大學新增60班別 聚焦AI、醫療

方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》