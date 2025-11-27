檢討大罷免引綠營不滿！吳怡農「不怕攻擊」：對於錯誤不會保持沉默

面對台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」，民進黨不僅尚未敲定人選，更只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農明確表達意願，其餘被點名的熱門人選如立委王世堅、沈伯洋等人，均未正面回應是否參選；而遞交意願書後動作頻頻的吳怡農，也因為日前評論大罷免引起綠營不滿，對此吳怡農今（27）日透過臉書表示，自己從政的初衷就是想帶來改變，強調不怕外界攻擊的同時，重申「對於錯誤，不論政黨，我都不會保持沈默」。

吳怡農透過臉書發文，針對自己近日「遭受許多攻擊」向支持者致意、致歉。吳怡農表示，初選是政黨內部競爭的方式之一，透過有志之士的意見交流才能選出最強人選，且唯有政黨鼓勵理性競爭，才能維持活力、保有進步的空間。

「我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」，吳怡農回憶，民進黨在2006、2007年間曾發生「十三寇」事件，黨內提倡改革的先行者反遭保守派追殺，對此吳怡農引述西班牙哲學家桑塔亞那（George Santayana）過往言論「不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍」強調，一定要記取歷史的教訓。

吳怡農指出，眼下台灣正面臨的困境，就是在考驗政黨是否願意追求新的路線，畢竟每一次的選舉，都是在檢驗政治人物「有沒有回應人民不同的期待」，甚至是「反映社會對國家的未來有沒有信心」。吳怡農重申，「希望帶來改變」就是自己從政的初衷，因此對於錯誤絕不會保持沉默，因為自己的原則就是「公共利益絕對大於黨派或個人」。最後吳怡農也表示，選戰重點不能再聚焦於「誰適合」，而是「想為台北市做什麼」。

