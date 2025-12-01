檢討民眾黨留不住人 謝立功感嘆：這不是重情重義政黨該有的樣貌

民眾黨前秘書長謝立功對近日退黨潮頗感慨，檢討黨內應茁壯留才。資料照，陳祖傑攝



民眾黨創黨6年自詡白色力量行走政壇，就在近日未發生重大變故、布局未來選戰的狀況下，發言人、中央幹部李有宜、創黨黨員「大媽」朱蕙蓉接連宣布退黨，引發關注。前秘書長謝立功11月30日晚間就質疑為何黨中央留不住人？還是對「戰將」兩字出現嚴重偏差？他感嘆，「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」

李有宜、朱蕙蓉昨日先後宣布退出民眾黨，前者理由是將全力專注攻讀博士班，後者則是批評民眾黨是「標準的雙標」，自己從此海闊天空。

由於李、朱兩人是民眾黨指標性人物，謝立功昨晚在臉書上直白地說，他看到退黨潮背後的危機，深感遺憾也不勝唏噓。

謝立功感嘆道，黨內有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在，但如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑：是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」二字的理解，已經出現嚴重偏差？

謝立功認為，民眾黨成立6年，不可再用「小黨」安慰自己，應要茁壯成長，一個政黨要走向成熟，就必須重視那些一起打江山、願意付出的人，但如今黨內呈現的卻是「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略，」讓一群真正有理念、有用的人黯然離去，「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」

謝立功建議，民眾黨若要成長就不能只重文宣，應同時經營組織，找回曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志，政黨要走得長遠，需要的不僅是形象的堆疊，更是人心的凝聚，「做為前秘書長，我對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。但請記住：我所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了！」他也強調，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨，希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

