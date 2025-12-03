檢討罷免惹議！吳怡農道歉：罷團是無名英雄

▲吳怡農強調，罷免運動團體在今年是他心中的無名英雄。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，日前談到大罷免時談到，若一些操盤手真的這麼會選，就不會有那樣的結果，相關言論一出後，引發綠營內部不滿。對此，吳怡農昨（2）日發文道歉，強調罷免運動團體在今年是他心中的無名英雄，「最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省」。

「這幾天，是自我反省的時間！」吳怡農表示，他的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害，這些意見，他會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。

廣告 廣告

吳怡農表示，罷免運動團體在今年是他心中的無名英雄，讓他敬重又感動，「最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省」。

吳怡農回憶，大罷免期間，每當他出席活動、受訪、路口宣講，或是有機會和現場志工說話，他都會盡可能親口對他們表達：「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴」，因為他很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以在7月時他發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下他的感謝。

「我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們！」吳怡農強調，台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力，當他在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，「護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥」。

吳怡農接著還原爭議言論的來龍去脈，媒體問他，「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，但事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農談到，他從來沒有批評大罷免運動的志工，他一向談的是，過去專家分析，只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析，無論是說他的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。

吳怡農指出，雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨；曾經投給台北市長蔣萬安的人，也曾經投給蔡英文，「小英總統在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待」，因此他認為，對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好。

吳怡農談到，當時回應媒體的話很長，但他最想說的一句其實是：「我們都不想再經歷失望的開票過程了」，他也引述國片《大濛》裡，有志的青年說：「我們什麼都沒有，只有勇敢」，同心期盼的是帶給台灣民主希望與滋潤。

吳怡農說，目前台北市這個艱困選區，還沒有其他人表態參選，他希望大家繼續給他建議和指教，他會持續爭取更多的支持，更努力聆聽社會的聲音，同時，改善和大眾溝通的方式，「對於台北市的各項政見跟承諾，我接下來會好好說，也讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到我」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為何藍白這麼壞還有人支持？學者揭真相：民主必然的風險

藍白邀賴清德國情報告「即問即答」 綠轟扯後腿：上演政治秀

接見東京聽奧代表團！賴清德讚：展現堅韌的台灣精神