檢討罷團？吳怡農：我在批評名嘴與專家

▲吳怡農日前專訪時重提大罷免，今日澄清發言的脈絡從來都不是在檢討公民團體的努力，檢討跟評論很明確的是批評名嘴與專家們對於罷免結果的預測。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農積極爭取獲民進黨提名參選台北市長，日前專訪時提及「黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果」引發熱議，對此吳怡農今（26）日澄清，自己發言的脈絡從來都不是在檢討公民團體的努力，檢討跟評論很明確的是批評名嘴與專家們對於罷免結果的預測，這顯示的是跟社會大眾脫鉤太嚴重了，認為與社會溝通應該是雙向的，唯有更貼近民意，這樣才有機會擴大社會支持。

對於專訪一席話惹議，吳怡農表示，自己發言的脈絡從來都不是在檢討公民團體的努力，檢討跟評論很明確的是批評名嘴與專家們對於罷免結果的預測，他們的預測跟實際狀況與結果差太多了，這也顯示名嘴與專家們與社會大眾脫鉤太嚴重。

吳怡農說，這也是為什麼民進黨必須強化與社會地方的連結，要更貼近民意才有機會擴大社會支持，過去名嘴與專家的想像，沒有人敢說預測與實際狀況符合，與社會溝通應該要是雙向的，黨內夥伴可以從大罷免中得到正向啟發，要更努力與社會雙向溝通，更貼近民意。

