檢討「鄭捷」密閉空間犯案必死 張文雲端空間洩犯案計畫

警方偵辦北捷連續恐攻案，追查發現凶嫌張文在雲端空間，留有一份完整「作案計劃書」。（鏡報董孟航）

警方偵辦北捷連續恐攻案，追查發現凶嫌張文在雲端空間，留有一份完整「作案計劃書」，內容顯示他為生存遊戲玩家，自10月上旬起即開始策劃犯案，除自行學習製作汽油彈，還透過網路電商購買仿軍用級金屬煙霧手榴彈、面罩等配備，確認犯案動機。

警方調查，張文購入的是標示為「仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE）」的「SG仿真版煙霧彈」，每顆市價約900元，另搭配防護面罩等裝備，顯示準備過程周密。

調查發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但未完全複製。

警方分析，張文認為鄭捷是在捷運封閉式車廂內行凶，幾乎無法逃逸，自尋死路，才會刻意選在台北車站外、捷運站出入口等開放空間犯案，以利製造混亂後逃脫。

由於張文的筆記型電腦已在租屋處遭焚毀，硬碟資料復原仍需一段時間，經比對其雲端空間「作案計劃書」內容，發現張文19日的實際行動，有9成以上與計劃書記載的行動軌跡、時序高度吻合。

警方指出，張文與鄭捷在動機、犯案地點選擇，及「孤狼型」特質上高度相似，2人皆被周遭親友形容「個性孤僻、與家庭關係疏離」。鄭捷案發前遭大學退學、沉迷電玩；張文則曾被軍方勒退，皆缺乏穩定的人際支持網絡。

