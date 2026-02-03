檢評會認林俊言行為不當 陳智菡批輕縱：柯文哲也評估要申訴

民眾黨團主任陳智菡。（中時資料照，袁茵攝）

新北地檢署主任檢察官林俊言在任職北檢期間，偵辦京華城案時，在醫院無錄音錄影情況下，與威京集團主席沈慶京「聊天」逾2小時，檢察官評鑑委員會上周認定林行為不當，違反《檢察官倫理規範》「勤慎執行職務」義務，決議移請新北地檢署作職務監督處分。民眾黨團主任陳智菡今（3日）批評輕縱，且民眾黨創黨主席柯文哲也在評估，要對林俊言提出申訴。

針對檢察官評鑑委員會認為林俊言行為不當，陳智菡3日於立院受訪表示，確實違反檢察官應有的倫理規範，檢評會現在做出這樣的懲處，移送到新北地檢，其實可看到整個過程中，充分展現出林俊言在偵辦該案時，「有多麽可怕的一些舉止」。

陳智菡舉例，包含像是假借視察名義，竟跑到醫院裡面去威逼「抽銀根」，且是在沒有律師的狀況下要沈慶京認罪，不只如此，針對柯文哲和其他被告，林俊言也數度用威脅方式，甚至還篡改筆錄。

陳智菡指出，現在檢評會雖然做出此類似處分，但只有言行為不當，並不構成倫理中的嚴重不當狀況，所以還要進一步移送到新北地檢，「我們認為這是一種輕縱，因為完全沒有正視檢察官對人權造成的侵害跟迫害，還有違反在檢察官應要遵守的公平原則，以及依照證據審理法則。」

陳智菡說，竟然用濫刑、逼供方式，甚至威脅他人要抽銀根，這些種種的失當，希望除了檢評會之外，接下來程序必須符合公平正義，否則台灣人民沒辦法相信司法。

至於會不會認為時間點較晚？陳智菡直言，「時間點當然是晚，遲來的正義不是正義。」過去整年當中，除了沈慶京要求律師提出申訴，且好幾次四肢被綑綁起來在病床上，遭林俊言高高在上的用視察方式訊問、逼迫認罪，「這樣迫害人權的方式，結果檢評會這樣輕輕的放下」。

陳智菡稱，而柯文哲過去被整整羈押禁見超過一年的時間，難道不算是另外一種押人取供嗎？「我相信柯文哲也會評估，現在不排除也要對林俊言提出申訴。」

陳智菡說明，因為林俊言過去審理期間，確實有發生濫刑逼供、未審先判、不當放送消息給特定媒體，甚至還有押人取供，更嚴重是篡改筆錄，包括像黃景茂等多位被告在偵訊過程中都沒有認罪，但筆錄卻被寫「我認罪」，「請問檢察官可以竄改筆錄、偽造筆錄嗎？這是非常非常嚴重的罪」。

陳智菡強調，提醒法官一定要特別注意，如果在案件審理過程中，檢察官有迫害人權、偽造證據和筆錄的行為，這樣的證據法則，相信法官心中應有一個心證。

