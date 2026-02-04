檢評會認林俊言辦京華城案不當 陳佩琪嗆賴：用官庸奴阿諛、賠掉司法

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

偵辦京華城案的新北地檢署主任檢察官林俊言遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體，檢評會調查後認定，未達懲戒的重大違失程度，決議評鑑不成立，但也認林偵訊談及與案情無關部分，逾越檢察官倫理規範，移請新北地檢署為適當處分。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（4日）痛批，總統賴清德底下為什麼都用這種人？ 一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬。

陳佩琪於臉書發文指出，昨天有新聞指偵辦京華城案，林俊言赴醫院「聊天、就訊」沈慶京，稱不認罪就抽銀根、難交保，還刻意避開當事人律師，且大多時間沒錄音、錄影，藉此威逼沈咬柯，但檢評會只認為林俊言「行為不當」、而非犯罪，所以請求都不成立？「大家都在問、難道只有『行為不當』這回事嗎？ 『恐嚇』不是『犯罪行為』嗎？前不久新聞有PO檢察官相片、都會被認為是恐嚇、而被羈押好幾個月了！」

陳佩琪直言，難怪人民不相信法，司法不為人民所相信，這不是官官相護、什麼才是官官相護？常有人來找柯文哲聊天， 都會問他：「檢察官知法犯法，林俊言做這樣的事竟然還會升官，背後是誰在罩啦？」柯說其實大家都很想知道啊？！

陳佩琪表示，除威嚇被告外，其它像「偵查不公開」，林俊言否認曾「主動」洩漏偵查資料，但沒說是否「被動」媒體詢問就洩漏出去? 京華城案的這麼多洩密事件，怎麼辦到目前看似都是靈異事件，證據都自動飛到記者手上，全然查無不法？她也提到，有個記者說她「經營」檢調七年， 是不知道她說的「經營」是用什麼方式經營？用某種手法經營檢調，不是證實有人「被經營」了，間接證實有人圖利她了，不是嗎？

陳佩琪批，很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法之情事，但沈慶京所提四項具體指控、證後卻都認定不足以認定林俊言有違法或不當情事？然後請求都不成立？為了立功、升官，脅迫作偽證，難道沒違法嗎？ 難道不用收押嗎？怎麼不把《鏡週刊》人抓來偵訊洩密一事呢？檢察官拿國家俸祿做這樣行為還不嚴重？？？

陳佩琪強調，檢察官是執行國家公務，本身不能有意識形態取向，有明顯意識形態的人是不再適合擔任這個職務了，檢評會對司法不公不義之情事，要幫林俊言背書嗎？想等著以後自己被檢討？她曾寫過「賴清德、你底下為什麼都用這種人？ 要在你眼皮底下升官，都要幹這種事才行？」

陳佩琪說，「一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬。」

