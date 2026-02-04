檢評會認林俊言辦京華城案行為不當 柯文哲也考慮提申訴

新北地檢署主任檢察官林俊言在北檢偵辦京華城案期間，私下向威京集團主席沈慶京施壓，稱若不承認行賄，銀行將「抽銀根」，遭檢察官評鑑委員會認定行為不當，移請新北地檢署進行職務監督處分。對此，民眾黨創黨主席柯文哲正在評估是否對林俊言提出申訴。

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

民眾黨團主任陳智菡3日指出，檢評會雖做出處分，但僅認定為「言行不當」，未構成倫理中的嚴重不當情況，因此移送新北地檢處理。她批評這是輕縱行為，完全未正視檢察官對人權造成的侵害與迫害，也違反檢察官應遵守的公平原則及依證據審理法則。

陳智菡強調，林俊言竟以濫刑、逼供方式辦案，甚至威脅他人要抽銀根，這些失當行為除了檢評會決議移請新北地檢署處分外，後續程序也必須符合公平正義，否則台灣人民無法相信司法。她直言處分時間點太晚，「遲來的正義不是正義」，且柯文哲過去被羈押禁見超過1年，難道不是另一種押人取供？她表示柯文哲會評估，不排除也對林俊言提出申訴。

林俊言。（圖／翻攝自元照出版yt頻道）

陳智菡質疑林俊言確實發生濫刑逼供、未審先判、不當放送消息給特定媒體、押人取供等情況，更嚴重的是涉嫌竄改筆錄。她指出包括前北市都發局長黃景茂等多位被告在偵訊過程中都沒有認罪，筆錄卻被寫成「我認罪」，質疑檢察官是否可以竄改筆錄、偽造筆錄，強調這是非常嚴重的罪行。

沈慶京3日也發表聲明，批評決議書結論維持「官官相護」惡習，只移請新北檢作處分，卻不敢直接決議移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。他認為這種輕放態度構成檢察體系的集體墮落，且林俊言違法辦案後竟獲升官，痛批司法不應被政治綁架，更不應被濫權者當作加官進爵的捷徑。

根據法界人士表示，現行檢評程序並無「申訴」機制，且檢評會決議是由沈慶京提出請求，柯文哲並非該案「當事人」。若柯認為林俊言辦案程序有問題，可比照沈慶京模式，向檢評會提出請求進行個案評鑑。

