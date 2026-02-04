檢評會認林俊言「行為不當」非犯罪 陳佩琪：用官庸奴阿諛、賠掉司法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

曾偵辦京華城弊案的新北地檢署主任檢察官林俊言，被威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長、將偵訊內容洩露給媒體等，透過律師團請求檢評會進行個案評鑑；檢評會調查後認為未達懲戒的重大違失程度，決議評鑑不成立，但也認為部分行為不當，移請新北地檢署作職務監督處分。民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪今（4）日在臉書貼文，質疑此事只是「犯錯」還是已經是「犯罪」行為了？難道只有「行為不當」這回事嗎？「恐嚇」不是「犯罪行為」嗎？陳痛批，一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬。

陳珮琪表示，昨天有個新聞：「偵辦京華城案，林俊言赴醫院聊天、就訊沈慶京，稱不認罪就抽銀根、難交保，還刻意避開當事人律師，且大多時間沒錄音、錄影…」，藉此威逼沈咬柯，但檢評會只認為林俊言「行為不當」、而非犯罪，所以請求都不成立。

陳佩琪質疑，大家都在問、難道只有行為不當這回事嗎？恐嚇不是犯罪行為嗎？前不久新聞有PO檢察官相片、都會被認為是恐嚇、而被羈押好幾個月了！難怪人民不相信法，司法不為人民所相信，這不是官官相護、什麼才是官官相護？

陳佩琪說，常有人來找柯文哲聊天，都會問柯：「檢察官知法犯法，林俊言做這樣的事竟然還會升官，背後是誰在罩啦？」柯文哲說其實大家都很想知道啊？！

陳佩琪表示，除威嚇被告外，其它像「偵查不公開」，林俊言否認曾「主動」洩漏偵查資料，但沒說是否「被動」媒體詢問就洩漏出去？京華城案的這麼多洩密事件，怎麼辦到目前看似都是靈異事件，證據都自動飛到記者手上，全然查無不法？有個記者說她「經營」檢調七年，是不知道她說的「經營」是用什麼方式經營？用某種手法經營檢調，不是證實有人「被經營」了，間接證實有人圖利她了，不是嗎？

陳佩琪說，很奇怪，明明是如此明目張膽、明顯違法之情事，但沈慶京所提四項具體指控、證後卻都認定不足以認定林俊言有違法或不當情事？然後請求都不成立？為了立功、升官，脅迫作偽證，難道沒違法嗎？難道不用收押嗎？怎麼不把鏡週刊人抓來偵訊洩密一事呢？檢察官拿國家俸祿做這樣行為還不嚴重？檢察官是執行國家公務，本身不能有意識形態取向，有明顯意識形態的人是不再適合擔任這個職務了。檢評會對司法不公不義之情事，要幫林俊言背書嗎？想等著以後自己被檢討？

陳佩琪說，她曾寫過「賴清德、你底下為什麼都用這種人？要在你眼皮底下升官，都要幹這種事才行？」一個國家，領導人沒有智慧，用的官員庸奴阿諛，賠掉司法，最後是連所有的人民一起陪葬。



