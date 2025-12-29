檢認曹興誠露骨照「無深偽」！謝寒冰：該查他有沒有賣台了吧

資深媒體人謝寒冰日前公布一系列聯電創辦人曹興誠露骨照片，並指控曹有婚外情，遭曹興誠提告，台北地檢署今（29日）做出不起訴處分。謝寒冰表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！該去查曹興誠這個中共同床人有沒有出賣台灣了吧？」

謝寒冰。（圖／中天新聞）

謝寒冰2月踢爆曹興誠與從事骨董買賣的單忠華曾公開在香港、大陸等地出沒，曹也大手筆出資幫單女很多事。謝寒冰並公布多張包括接吻、僅穿內衣的露骨照片。由於曹興誠當時積極投入大罷免，還擔任藍委徐巧芯罷免案領銜人，私密照曝光立刻引起討論，曹興誠隨後控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、散布不實性影像等罪並求償1億元。

謝寒冰日前公布曹興誠一系列與小三露骨照。（圖／擷取自謝寒冰直播）

檢察官將謝寒冰公布的影像送交刑事局、調查局進行鑑定，結果顯示除一張「無法判斷」外，其他照片都沒有發現深偽情形，無法認定有人以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，也難認定謝寒冰有何散布謠言情事。檢方認為，曹興誠當時從事政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰使用相關影像質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，因此處分不起訴。

謝寒冰爆料長曹興誠擁有陸籍嫩三。（圖／謝寒冰提供）

謝寒冰今天表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！現在該去查曹興誠這個中共同床人有沒有出賣台灣了吧？檢方證實我的照片是真的了！還不查曹興誠是不是中共同路人嗎？」

