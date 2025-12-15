檢認「小沈1500」是金流 柯文哲駁：法庭不是利用臆測編故事

柯文哲（中）庭訊後短暫受訪。

台北地方法院審理京華城案、民眾黨政治獻金案，今（15日）起展開為期8天的言詞辯論程序，首日由檢方進行論告，今晚庭訊結束後，民眾黨前主席柯文哲離開北院時接受媒體訪問表示：「就一句話，法庭上應該是講事實、講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」隨後即離去。

檢方今日在庭上針對柯文哲涉案部分，說明查扣行動硬碟中所存的Excel工作簿內容屬於「帳冊」，可反映實際金錢往來情形，並認定其中所記載的「小沈1500」，代表柯文哲向沈慶京收受1,500萬元。

廣告 廣告

庭訊過程中，柯文哲在聽聞檢方部分指控時，曾低聲反駁「亂說」，隨即遭審判長制止，要求於被告答辯階段再行陳述；傍晚結束庭訊後，柯文哲離開法院前短暫受訪表示，「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單」，隨即搭車離去。





更多《鏡新聞》報導

遭網軍譏「愛寫臉書」 陳佩琪：丈夫遭司法迫害妻子要禁聲？

謝幸恩遭告背信 黃國昌喊心疼：有必要追殺成樣子？

柯文哲談獄中秘辛！靠這招算時間、讓室友洗熱水 自由後「捨不得睡」