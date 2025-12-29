檢調不起訴謝寒冰！曹興誠痛批「閉門造車」：助長賣台者氣焰

政治中心／倪譽瑋報導

聯電創辦人曹興誠遭名嘴謝寒冰爆料「外遇中國籍小三」，謝公布兩人的私密照，曹則指控對方違反個資法、不實性影像等罪，如今台北地檢署（北檢）做出不起訴處分。稍早曹興誠發聲，直指中共國安局逼迫國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種混混打擊自己的聲譽和大罷免，違反選罷法的罪行公然囂張「檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。」

曹興誠表示，聽說謝寒冰獲得不起訴處分「我深覺遺憾」，北檢認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異。曹興誠認為，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造「這是誹謗造謠者常用的手法。」

曹興誠點名，有張照片是自己赤身露體吸著菸，「本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」直言這是明顯的偽造，刑事局無法辨識「是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？」

針對照片中中國女子的部分，曹興誠坦言「我確實認識」，2015年對方在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家「所以她為生意，刻意在香港與我接近。」兩人交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠指控，以上這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種「無恥混混」予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免，「其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。」

曹興誠表示，中共國安局和謝寒冰侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」的定義「本人將持續追訴，以懲不法。」

謝寒冰指責有婚外情的部分，曹興誠說「2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」他點出，新加坡是文明社會，尊重性自主權，婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任，「反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯『防止騷擾法』與『刑事誹謗罪』而遭到刑事處罰和民事賠償。」

曹興誠再點名，這個事件中最惡劣的是徐巧芯，「看到新聞後，第一時間跳出來說我是『下半身通匪』」，曹興誠批評，這一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭，「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。」

