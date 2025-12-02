檢調偵辦中油三接工程費爭議 台灣世曦：恪守專業、全力協助釐清案情

台灣中油第三天然氣接收站（簡稱三接）工程近日被媒體爆料涉及工程費「浮報百億」疑雲，引發社會關注。臺北地檢署今（2）日指揮廉政署與調查局，前往中油與台灣世曦工程顧問股份有限公司等相關地點搜索，並約談多名相關人士到案說明，案件正式進入司法偵查階段。





面對外界質疑，台灣世曦表示，案情出現後，公司已主動提供資料予中油，今日也依照檢調指示全力配合調查，並強調經內部調閱，「並無外界所稱浮報百億之情事」。

【台灣世曦聲明全文】





針對檢調今日因中油第三接收站案調查需要進入本公司調查一事，台灣世曦工程顧問股份有限公司聲明，本案日前於媒體報導後，本公司即將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，本公司全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位之指示，提供必要之文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，本公司願意盡力協助釐清案情。





本公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，亦期盼透過司法程序釐清事實。目前本公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質之工程顧問服務。



另就媒體報導有關前任董事長施義芳先生是否接受調查一事，其目前未任職於台灣世曦，本公司無從表示意見。













（圖片來源：台灣世曦提供）

