檢調偵辦高金素梅案 搜索辦公室7小時離去

▲檢調今天上午現身高金素梅國會辦公室進行搜索。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 七連霸的原住民立委高金素梅，今早包括位於陽明山的住處與國會辦公室都遭搜索，檢調今（10）日約9點30分抵達搜索，由北檢主任檢察官曾揚嶺與調查局國安站主任楊任之帶隊，約在下午4點30分離去，歷時約7小時，帶著三箱證物離開。立法院長韓國瑜喊話，希望司法單位秉公處理。

高金素梅深獲原住民選民支持，在原住民選區地位難以動搖，他雖非正統國民黨立委，但近年與國民黨密切合作，甚至也與民眾黨友好，去年在凱道高唱《小草》，力挺當時還被羈押的民眾黨創黨主席柯文哲。

檢調今指出，本案偵辦重點除高金是否涉利用人頭詐領助理費外，也將進一步釐清一批中國製快篩試劑的來源與輸入過程，是否涉及違反相關法規，甚至有無境外勢力介入疑慮。

檢調同步約談的對象，還包括無黨籍屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆。其中，越秋女曾於2022年九合一地方選舉期間，被控向地方社區團體及選民發放防疫物資，涉行賄罪嫌，一審已判決無罪。

韓國瑜今受訪說，高金素梅在立法院服務超過20年，長期為原住民族權益發聲，「只要是原住民族的權益，高金委員可以說是一女當關，萬夫莫敵，她有這種氣勢，我們相信高金委員禁得起檢驗。」

國民黨團書記長林沛祥也說，國民黨一貫尊重司法，也相信司法的專業，但前提是必須依循民主法治國家最基本的原則，也就是無罪推定。他強調，在罪證尚未確鑿、案件尚未定讞之前，任何人都應被視為清白，不能因政治立場或外界臆測，對個案先行定罪。

