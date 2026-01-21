檢調兵分14路搜索！大同前副董吳振隆遭約談 疑涉樂迦再生內線交易

被外界稱為「西門町地王」的前大同集團副董事長吳振隆，疑涉樂迦再生科技（6891）內線交易，今（21）日士林地檢署指揮調查局，兵分14路搜索雙北地區相關處所，並約談吳振隆等10名被告到案說明。

疑涉樂咖再生科技內線交易

綜合媒體報導，檢調單位接獲線報指出，吳振隆與樂迦再生科技董事吳峻毅疑似在樂迦再生科技發布重大消息公開前，自行或利用他人名義進行股票買賣。

樂迦再生科技是一家專注於細胞治療的生技廠。檢方認定被告等人涉嫌重大，全案朝違反《證券交易法》內線交易罪方向偵辦。

廣告 廣告

目前全案正由調查局進行訊問，後續將移送檢察官複訊。若相關犯行查證屬實，依法最重可處10年有期徒刑，並得併科高額罰金。

從布莊小弟到西門町地王

現年72歲的吳振隆外號「古錐董」，身價粗估達百億元。他出生於台南新營，高中畢業後北上台北大稻埕，從布行業務助理做起，一路打拼至創業經營布料買賣。

吳振隆後來接手知名男裝品牌「JUN」，並展現精準的不動產投資眼光。他在西門町持有峨嵋街多間店面，據傳每年租金收入即高達近億元。

2017年，他更砸下22億元現金買下好樂迪KTV所在的西寧南路大樓，奠定其地產大亨的地位。除了房地產，他的事業版圖亦延伸至有線電視與頻道代理，曾將新永安有線電視售予台數科，獲利數十億元。

甫卸任大同高層即捲入司法案件

吳振隆過去曾風光入股大同公司，與王光祥等人並列大同主要股東，並擔任大同副董事長、大同資產開發董事長及子公司大世科董事長等要職。

他曾被視為大同經營權的關鍵人物，一度掌管集團核心的土地開發與電力事業。然而，隨著大同內部權力結構重組，吳振隆於去年10月陸續辭去多項關鍵職務，淡出經營核心。

原本外界解讀其卸任為獲利了結，未料僅數月後，這位行事低調的富豪即因涉嫌證券相關法規遭到搜索，引發資本市場高度關注。

過往投資生技曾遭鉅額詐騙

這並非吳振隆首次因生技產業躍上新聞版面。他過去曾因誤信友人吳旭昇提供的虛假合作意向書，投資所謂的牛樟芝新藥事業。

當時嫌犯偽造與台北醫學大學簽署的文件，誘使吳振隆陸續投入逾3億元資金，直到吳振隆向北醫求證，才發現學校並未與相關公司簽署任何意向書，驚覺遭詐而憤向檢調提告。此次再度涉足生技股卻捲入內線交易疑雲，其商業生涯正臨嚴峻考驗。