檢調出手辦黃國昌政治狗仔 狗仔頭謝幸恩移送北檢複訊

謝幸恩抵北檢複訊。林煒凱攝

民眾黨主席黃國昌疑似組織政治狗仔，長期跟監偷拍政敵案，今年9月底經《鏡報》獨家披露後，黃國昌又相繼被爆出用姻親當人頭，成立「凱思國際」公司豢養狗仔集團，背後金流啟人疑竇。事件曝光後，謝幸恩、狗仔林玉偉今（11日）遭檢調約談釐清案情，稍早從調查局移送至北檢複訊，面對媒體不發一語。

《鏡報》9月底獨家披露，黃國昌自2022年間開始籌組政治狗仔，聘僱《中央社》前記者謝幸恩擔任狗仔頭，負責招募狗仔，長期跟監偷拍政治人物，黃國昌還會透過LINE群組親自指揮狗仔，甚至曾在北市安和路二段辦公大樓內，與狗仔們開會。

多數跟監偷拍到的照片，會由謝幸恩看圖說故事撰寫成新聞，以筆名蕭依依將這些所謂的揭弊稿，在合作媒體上刊登。隨後律師柯晨皓也出面爆料，謝幸恩偷拍的目的不僅僅是幫黃國昌打擊政敵，還會用跟監照片做籌碼，在藍營民代間兜售牟利，甚至爆出國民黨立委王鴻薇疑似就是買家之一。

９月底新聞曝光後，謝幸恩火速向中央社請辭，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職，但仍止不住各界質疑聲浪。

先是中央社派員赴台北地檢署對謝幸恩提起背信等罪的刑事告訴，後續並將針對她侵害中央社名譽一事，提起相關民事訴訟。隨後青年監督聯盟也向北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯《國安法》、謝幸恩涉犯《個人資料保護法》、《刑法》妨害秘密等罪，呼籲檢調詳查偷拍集團幕後金流及主使者。



