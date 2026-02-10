即時中心／黃于庭報導

無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動，北檢目前仍低調未說明細節。據悉，她疑似涉詐助理費，觸犯《貪污治罪條例》；另有一說為，其競選資金可能來自中國，涉嫌違反《反滲透法》。對此，民眾黨主席黃國昌稍早聽聞此事，也坦言他確實「蠻震驚的」。

國民黨立委羅智強今早突發文稱，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？」；北檢也證實此事，不過低調未說明案由，僅表示「目前不便回應或說明」，相關搜索行動仍持續進行中。

廣告 廣告

對此，黃國昌說，在農曆春節前聽到這樣的消息蠻震驚的，目前有很多情況還不是很明確，沒辦法有什麼過度評論，「希望司法是捍衛公平正義的底線，不應該成為執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的

更多民視新聞報導

高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧喊「終於…」：難怪藍白倉促通過

屏東男縱火奪2命、揚言「殺警、殺全家」！今無期徒刑定讞 死者家屬：失望

大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！

