檢調大動作搜索高金素梅 羅智強：賴清德不演了

針對高金素梅遭檢調搜索，羅智強指控賴清德已經「不演了」，質疑現在動高金素梅、下一個又會是誰？（圖：羅智強臉書）

無黨籍立委高金素梅的住處及國會辦公室，今天（10日）遭檢調大動作搜索，傳出是針對助理費案、還可能涉及國安疑慮；國民黨立委羅智強率先披露這項訊息，指控賴清德已經「不演了」，質疑現在動高金素梅、下一個又會是誰？（張柏仲報導）

對於這起事件羅智強表示，他要告訴大家一個震驚而且難過的消息：賴清德不演了，他再次出手，而且這次劍指立法院最認真、問政專業，監督政府最有力的高金素梅委員。他要說的是：台灣民主在賴清德手上已經完全「不演了」，質問現在動了高金素梅，下一個又要動誰？

廣告 廣告

羅智強說在這個時刻他要向高金素梅說一聲加油；也希望所有人都來替高金素梅集氣，絕不能向一個獨裁的賴清德屈服。羅智強同時也在臉書上以黑底白字寫下「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

根據了解，搜索行動清晨先從高金素梅位在陽明山的住處展開；上午9點33分檢調一行10多人抵達立法院，在立院職員協助下打開高金素梅國會辦公室大門入內搜索，面對媒體詢問涉案原因或偵辦方向全都不發一語。

※提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。