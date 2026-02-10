檢調大動作搜索高金素梅！黃國昌震驚：司法不該成執政者打壓異己工具

針對立委高金素梅遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今天（10日）表示，司法不該成為執政者打壓異己的工具。（圖／李智為攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅今天（10日）遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室，搜索原因疑似與高金在助理費核銷過程涉貪汙有關。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時表示，自己聽到消息後滿震驚的，司法應該是捍衛公平正義的底線，不該成為執政者打壓異己的工具。

台北地檢署證實，於今天清晨指揮調查局前往高金素梅位於陽明山住處進行搜索，目前行動仍在持續中；約上午9時30分，檢調動員2台車共6人抵達高金位於立法院青島二館的辦公室擴大搜索。據了解，搜索原因疑似與高金在助理費核銷過程涉貪汙，且有相關金流恐有國安疑慮。

對此，黃國昌今天一早赴新北景新市場掃街拜票，並在會前受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息滿震驚的，目前有很多情況都還不是很明確，所以沒有辦法有過度評論。

不過，黃國昌強調，司法應該還是要捍衛公平正義的底線，不應該成為執政者打壓異己的工具，「希望不是這樣的情況」。



