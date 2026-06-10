檢調大動作搜索！綠桃園議員張肇良涉農地違建收賄遭逮捕聲押

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民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌利用擔任市政顧問及市議員身分，於民國110年至112年間收取業者賄賂，並向時任農業局科長關說，使非法興建的農地倉庫免遭查報拆除，檢調昨日搜索張肇良服務處、農業局等9處後，今（10）日向桃園地方法院聲請羈押張肇良及時任農業局科長禁見。

民進黨桃園市議員張肇良。（圖／張肇良臉書）

根據桃園地檢署說明，肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦此案。檢調搜索共涉及張肇良等5人的住處及辦公室處所，並通知相關人員及證人到案。

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經檢察官漏夜訊問後，認定張肇良涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；農業局高姓科長涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，均犯罪嫌疑重大，有湮滅證據或勾串共犯之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之虞。

檢調發現張肇良涉及多起違建案件。其中，在平鎮區建安段一處特定農業區土地，該筆農地地目為特農，原不能蓋倉庫，卻遭張肇良施壓農業局放水，免予查報拆除而得以使用。

此外，張肇良109年擔任市政顧問期間，在龍潭農地租地違法搭建鐵皮屋租給超商，施工期間偽造假的施工告示牌，遭檢舉後又偽造假陳情信向公所陳情。他並以長官身分要求時任龍潭主祕和陳姓工務課約僱、周姓建管處約僱等3人逕自放水，將興建違建改列為既成違建，免優先拆除，不法獲利389萬餘元。

桃園地檢署。（圖／Google map）

對於龍潭農地違建案，檢方已於113年依圖利罪起訴張肇良，並具體求刑10年。檢方指出張肇良為案件首惡，卻推諉卸責。搜索當日，張肇良臉書一早還發文開心送車，未料檢調於上午9時展開行動。經訊問後，農業局時任科長及另名技士分別以10萬元及5萬至50萬元不等交保，其餘被告亦以相應金額交保。

據了解，張肇良是最挺民進黨桃園市長參選人黃世杰的議員之一，從黃世杰的臉書分享發現，只要他跑行程，幾乎都會帶著張肇良一起。

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