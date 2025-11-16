檢調急追中油三接二期浮報案 一期也遭爆護航疑雲

中油觀塘三接案第二期遭檢舉招標金額灌水逾百億元。（翻攝皇昌營造官網）

本刊日前踢爆中油三接二期工程預算灌水案檢調已著手偵辦後，引發各界關注，有工程業界人士直言：「終於有人敢寫這案了。」隨後本刊再接獲爆料指出，更早之前的 「第三座液化天然氣接收站建港及圈堤造地新建工程」即中油三接一期招標案也疑點重重，不只是流程瑕疵，更是涉嫌利用採購法規「合法化」的戰略性採購操控護航特定廠商。

中油三接一期招標案於2019年10月決標，此案當時即有廠商提出質疑涉及違法，而由行政院公共工程委員會開諮詢會議，會議記錄顯示，此案招標歷程中多次重大更動、廢標、回復招標狀態，以及異常冗長的開標至決標期間。這些跡象在專家眼中，正是「量身訂做、內部配合」的典型特徵。

爆料人指出，中油三接一期是先開價格標再開技術標，這已違反國際慣例，當時中油在第一與第三次招標時，採取不分段開標並在開標時即宣布所有投標廠商標價。按照國際工程採購慣例，應先審查資格與技術標，再開價格標，以避免價格資訊外洩後回頭操縱技術評分才是正辦。而反向操作，等於讓評選委員在知悉各家報價後，有充分時間調整技術分數，使得高價者也能逆轉勝出的怪現象。

爆料人指出，中油三接一期採「最有利標」決標，其中報價僅20%權重，遠低於行政院公共工程委員會一般建議的50%，且此案評選項目繁複，技術性評分空間極大，評分項目包括技術能力、施工計畫、實績經驗、回饋配合度、簡報與答詢及僅占20%的報價，業界人士指出，技術分是最容易被操作的領域，委員可在合法框架中自行調整給分，讓特定得標者即便報價高且在有劣勢下仍可勝出。

知情人士指出，此案的關鍵異常點在於從2018年6月8日開標到10月26日決標，過程長達141天，其間因環評與文件更正等因素，中油辦理過程多次延長、保留決標，爆料者指出，真正問題不在於行政流程，而在於這段期間，讓廠商先知價格再寫劇本，有心人士也可以有間進行運作。

爆料者指出，由於標價已公開，評選委員得以在 4 個半月中反覆調整技術評分，形成「逆向工程」，最後可統一劇本進行內部協調，而業主中油代表具關鍵主導權，評委可藉此塑造最終「合法逆轉」價格劣勢的技術分布局，讓競爭者無力申訴，報價較低廠商的廠商因此無法得標，引發中油為特定廠商護航的爭議。

中油三接一期採最有利標制度，價低者未得標，外觀正常，但業者有人認為，涉及將公平競爭制原則架空，真正有能力、價格更合理的廠商在面對特定甚至內定的廠商也難以得標，隨著三接2期預算灌水案已由檢調介入，檢調應同步調查三接一期，釐清真相、打擊不法。

