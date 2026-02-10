檢調拂曉出擊！ 兵分多路搜高金素梅住家.辦公室

台北市 / 綜合報導

無黨籍立委高金素梅，位於陽明山的住家，與立法院辦公室，今(10)日一早都遭到檢調搜索，一度傳出疑似與選舉資金來源有關，不過北檢最終證實，是與詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等案件有關，高金素梅則從住處，被帶回調查局釐清案情。。

檢調拂曉出擊！兵分多路搜高金住家和辦公室，張文案主任檢察官曾揚嶺帶隊搜立院辦公室，選舉金源疑有國安疑慮北檢，案由不便說明，檢調人員進入立法院，直奔立委高金素梅辦公室。

記者VS.北檢檢察官曾揚嶺說：「是違反反滲透法的部分嗎，是接到來自國安局那邊的情資嗎。」帶隊搜索的就是北檢檢察官曾揚嶺，與調查局國安站主任楊任之，歷經約1個多小時的搜索，其中一批人員，先帶著部份證物資料離開。

記者孫宇莉說：「而其實今天一早6點多，檢調人員第一站，是先來到了高金素梅位於台北市陽明山的住處，進行第一波的搜索調查。」

10日一早，檢方兵分多路，先到高金素梅住處搜索，將人帶往國安站，檢察官隨後在上午9點半，帶隊前往高金素梅立法院辦公室，同一時間，她位於屏東的服務處也被搜索，有消息指出，這疑似與高金素的梅助理費有關。

立委(無)高金素梅(2023)說：「我們要站出來，好不好。」平面媒體揭露，高金素梅被檢調查出，助理費核銷過程疑似有問題，北檢最終證實，是與涉及詐領助理費，違反醫療器材管理法，及詐領某協會補助款等案件有關。

立委(無)高金素梅(2025)說：「謝謝，我們裡面的帥哥美女啊。」高金素梅從2002年開始擔任立委，目前已經7連霸，如今疑似捲入國安法相關案件，是否真的涉及不法，涉案情節又有多深，檢調持續釐清。

