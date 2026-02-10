檢調拂曉搜索高金素梅住處、國會辦公室

連任七屆的無黨籍山地原住民立委高金素梅，遭台北地檢署指揮調查局國安站、北機站兵分多路展開大規模搜索。（ 圖取自高金素梅臉書）

記者綜合報導

​台灣政壇今（10）日清晨爆發重大搜索行動。連任七屆的無黨籍山地原住民立委高金素梅，因疑涉詐領助理費遭台北地檢署指揮調查局國安站、北機站兵分多路展開大規模搜索，範圍涵蓋其陽明山住處、立法院辦公室及多名助理居所，震撼政界。

檢調人員於今日清晨6時許，先行前往高金素梅位於陽明山的住處執行搜索，並於上午9時30分抵達立法院青島二館辦公室。立法院隨即發布新聞稿證實，強調檢方已依法及往例先行通知院方，並由立法院秘書長周萬來報請院長韓國瑜後，指派院方人員全程陪同配合，對於詳細案情則基於「偵查不公開」不予評論。

消息傳出後，立法院長韓國瑜受訪時肯定高金素梅多年來捍衛原民權益的表現，但也強調尊重司法調查，同時公開喊話檢調在執行公權力時應保持「高貴的靈魂」，千萬不要淪為政治打手。國民黨立委羅智強則在臉書痛批此舉為「民主寒冬」，質疑政府政治打壓；對此，民進黨團書記長陳培瑜反擊表示，若無違法何需急著「洗地」，呼籲各界靜待司法調查，還原真相。