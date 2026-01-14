檢調搜索光復公所 鄉長深夜移送複訊

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成光復鄉19人死亡、5人失蹤。光復鄉長林清水（前左）14日深夜移送檢方複訊。（羅亦晽攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流潰決重創光復鄉，釀19死、5失蹤慘劇。花蓮檢調歷經4個月釐清權責、證據，14日展開第一波偵辦行動，搜索鄉長林清水、張姓祕書、王姓民政課長與曾姓前承辦人等4人住所及辦公室共8處，調閱撤離名冊、防災通報相關物證，並帶回4人，全案朝過失致死、廢弛職務釀成災害及偽造文書等罪嫌偵辦。另不排除調查花蓮縣府及中央負責警戒、監控及撤離等單位有無行政疏失，縣府表示尊重司法。

洪災爆發後，許多災民指控未收到撤離通知，懷疑政府有行政疏失，檢調第一時間就主動偵辦，陸續向林保署、水利署、災害應變中心、國家災害防救科技中心、縣府及鄉公所等單位調取資料，釐清各單位是否有依《災害防救法》等規定執行應負責工作。

檢方指出，因各單位提供文件太多，鄉公所部分資料遭洪水沖毀待復原，花費近4個月清查各單位權責與詳閱相關證據後，昨啟動第一波偵辦。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬昨早帶隊前往光復鄉，搜索林清水、張姓祕書、王姓課長及曾姓前承辦人住所及位在鄉公所的辦公室等8處後，把4人帶至調查站訊問，直到晚間陸續移送地檢署複訊。林清水面對詢問是否覺得無奈或冤枉，他不發一語，僅一臉倦容快速步入地檢署。

因光復鄉公所也遭洪災，1樓設備幾乎都被洪水沖毀、清空，但檢調仍盡力把現場堪用，與防災有關資料如撤離名冊、防災通報等物證都帶走，全案朝過失致死、廢弛職務釀成災害及偽造文書等罪嫌偵辦。

據了解，檢調昨天只是先初步釐清鄉公所有無確實做好撤離工作，以及是否如實登載撤離人數等相關資訊給縣府，讓縣府通報至中央。整起事件涉及層面廣，包括堰塞湖監控與警戒發布是否確實、撤離環節有無疏失等，檢方將持續蒐集事證，強調只要與堰塞湖有關的單位都在調查範圍，不論縣府或中央單位。

重災區大平村佛祖街不願具名的災民指出，災前都沒有收到撤離通知，災後已過100多天，鄉長也沒有慰問、關心災民，被抓去調查只是剛好而已。

災民不滿說，現在上級機關都在找下級單位背鍋，最倒楣的永遠都是災民，希望檢調能依《災害防救法》規定釐清各單位權責並追究責任，還給災民真相。

還有一對仍列在失蹤名單的林姓夫婦，女兒昨說，她曾問村長是否有宣導撤離，被拒絕回答，也一度前往縣府詢問，同樣未獲明確回應，各單位要互相推卸責任沒關係，她只想知道真相，希望檢調能把與堰塞湖有關單位都詳列並逐一調查、釐清有無疏失。