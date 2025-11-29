檢調搜索台積電叛徒羅唯仁住處扣押股票、不動產！美國務院回應了

台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾，爆出疑似「帶槍投靠」。 圖：工研院提供

[Newtalk新聞] 台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾（Intel），爆出疑似「帶槍投靠」，台積電25日宣布對羅唯仁提告，指控羅唯仁涉嫌洩漏營業秘密。高檢署27日指揮調查局搜索羅唯仁的住居所，檢察官另依刑事訴訟法規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅的股票、不動產獲准。引起外國媒體關注，美國國務院回覆外媒詢問表示，目前對於這起搜索行動不予置評。

台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭的同意書。台積電法務長方淑華在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應「將至學術機構任職」。

台積電強調，羅唯仁並未說明將前往英特爾任職，離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁 （Executive Vice President, EVP），高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。

高檢署簽分他字案調查，27日指揮調查局對羅唯仁位於台北市松山區、新竹縣竹北市的住居所搜索，扣得電腦、隨身碟等證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅唯仁羅的股票、不動產獲准。以羅唯仁退休前持有1348張台積電股票及兩房產計算，初估至少20億元。

據了解，擁有美國護照的羅唯仁早在10月間已出境赴美。英特爾執行長陳立武也證實，「全力支持」羅唯仁加入英特爾，並否認有關羅唯仁加入英特爾涉及智慧財產權轉移的指控。英特爾也宣稱：「人才在企業間的流動，是業界普遍且健康的現象」，但這樣的說法讓業界詫異，因為羅唯仁已75歲，這樣歲數的人才並非是企業間普遍且健康的流動現象。

此事也引起外媒關注，美國媒體《Oregonlive》報導分析，英特爾和台積電是多年的競爭對手。然而，在過去幾年裡，台積電憑藉更先進的製造技術取得壓倒性優勢。英特爾正努力追趕，並希望贏得一些台積電的客戶。台灣檢方搜查羅唯仁住處，凸顯了台灣對其半導體產業的極度重視。

報導提到，這起案件引發潛在的地緣政治問題，因為美國是台灣的重要盟友，也是抵禦中國可能侵略的關鍵力量。另一方面，川普政府向英特爾投資近90億美元，使美國政府成為這家晶片製造商的最大股東。美國國務院回應，目前對搜索行動（指高檢署搜索羅的住處一事）不予置評。

