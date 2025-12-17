檢調搜索嘉義市黨部 國民黨：提供法律協助

（中央社記者劉冠廷台北17日電）嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案，今天指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義市黨部等處。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，中央黨部將提供所有的法律協助，隨時了解進度，並介入幫忙。

嘉檢上午指揮調查局嘉義縣調查站，持搜索票前往國民黨嘉義市黨部等10餘處所執行搜索，並傳喚黨部組長、黨工、黨部人員親友及領銜人陳男等10餘人到案說明，以釐清與王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案件的關聯性。

廣告 廣告

吳宗憲下午在國民黨中常會後受訪表示，中央黨部會提供所有相關法律協助，隨時了解進度，並且介入幫忙。共有13人被帶走，目前仍在嘉義縣調站初訊中，必要時會被移送地檢署複訊，才會有交保等問題。

吳宗憲指出，黨中央除了提供法律協助，幫忙安排律師，交保金額也將盡力協助，讓黨員不必擔心交保金的問題。只要任何地方黨部有司法上的問題，中央黨部都會介入了解，提供完整協助。

此外，針對行政院不副署財劃法，藍白如何反制，吳宗憲表示，民眾黨與國民黨一切公開透明，若雙方達成任何具體作為的共識，會向外界報告。國民黨不排斥任何合法手段，只要在對的時機，就會做該做的事情。

國民黨中常會下午通過修正中央考紀會設置辦法，吳宗憲說，未來將成立紀律執行小組，所有暫停黨權案件，都將由紀律執行小組負責調查相關事證，加快案件處理速度，另還針對黨紀處分新增追溯期限的規定，避免考紀案件追溯發生沒有限期的問題。

（編輯：林克倫、萬淑彰）1141217