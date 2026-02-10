檢調搜索高金素梅住處與立院辦公室 羅智強質疑是民主寒冬

照片來源：高金素梅（吉娃斯．阿麗）臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員高金素梅今（10）日清晨遭搜索，台北地檢署證實有發動搜索，但因偵查不公開，表示目前不便說明。立法委員羅智強今日7時30分於臉書發文聲援，寫道：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」他在留言區追加表示，萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果，「素梅姐加油，我們都是你的後盾」。

高金素梅搜索事件於2月10日清晨爆發，搜索範圍包括陽明山住處及立法院辦公室。上午約9時30分檢調人員進入立法院青島二館國會辦公室進行搜索。

廣告 廣告

在羅智強首篇聲援貼文下方，台北市議員楊植斗留言：「天哪…高金委員加油，集氣。」國民黨前青年團長田方倫也表示：「為高金委員加油」。

於臉書發文聲援後，羅智強8時12分於臉書上傳聲援影片，指出總統賴清德正在搜尋高金素梅，他告訴大家一個震驚而且難過的消息。賴清德不演了，賴再次出手，這一次劍指立法院最認真問政，具專業、監督政府最有力的高金素梅。

照片來源：高金素梅（吉娃斯．阿麗）臉書

羅智強強調，自己要說的是，台灣民主在賴清德的手上，已經是完全不演了，現在動了高金素梅，下一個又要動誰？在這個時候，他除了要跟高金素梅說一聲加油，也希望所有人來為高金素梅集氣，絕不向一個獨裁的賴清德屈服。

民眾黨主席黃國昌受訪表示，在農曆年前聽到此消息讓他覺得震驚，希望司法捍衛公平正義的底線，勿成執政者打壓異己的工具。

立法院則指出，有關今早檢調搜索本院委員研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。高金素梅與辦公室助理目前尚未對外發表正式聲明。

照片來源：高金素梅（吉娃斯．阿麗）臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

【文章轉載請註明出處】