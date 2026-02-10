檢調搜索高金素梅國會辦公室 韓國瑜：立院對詳細案情無所悉

檢調搜索高金素梅國會辦公室，韓國瑜稱院方對案情無所悉。資料照 廖瑞祥攝



針對檢調搜索無黨籍立委高金素梅住家及國會辦公室，立法院長韓國瑜辦公室稍早以立法院新聞稿回應，「有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。」

檢調今（10日）清晨遭搜索無黨籍立委高金素梅位於北市陽明山住家，上午9時30分左右，至少６名檢調人員再赴立法院青島二館高金素梅國會辦公室搜索，面對媒體詢問高金是否涉違反《反滲透法》，檢調人員不發一語。

廣告 廣告

7連霸無黨籍立委高金素梅，今日上午驚傳住家遭到檢調搜索，台北地檢署證實有搜索行動，但表示「目前不便回應或說明」。據悉，檢調這次行動是接獲國安系統情資，指高金素梅在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》，也有此一說是有關助理費案件。對此，北檢仍不願證明今日搜索是為何事由。

國民黨立委羅智強10日在臉書發文表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。消息曝光後，震撼政壇。高金素梅辦公室尚未發針對傳出遭搜索行動做出行動，確切原因有待釐清。

更多太報報導

【更新】高金素梅淪貪污被告！涉用人頭詐領助理費 北檢衝立院搜索

高金素梅涉犯反滲透法？檢調大陣仗抵立院 搜索高金國會辦公室

高金素梅遭搜索 黃國昌震驚：司法不應成為打壓異己的工具