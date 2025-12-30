檢調搜索2住處！ 傳羅唯仁家中藏「大量台積電機密」20億資產被扣押





前台積電資深副總羅唯仁日前遭台積電提告，質疑羅唯仁洩漏營業機密給英特爾。而半導體業近日傳出，檢調在羅唯仁台北、新竹住處搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，經清查後發現其中有大批台積電關於先進製程的機密資料，疑似將機密帶離公司，恐已違反《國家安全法》，檢調持續追查中。

台積電11月25日發布公告聲明，台積電表示，羅唯仁退休後隨即前往英特爾擔任執行副總裁，高度懷疑可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊給英特爾，因此以羅唯仁違反聘雇合約、競業禁止同意書及《營業秘密法》提告。不過英特爾執行長陳立武曾公開力挺羅唯仁加入英特爾，並否認相關指控。

根據《自由時報》報導，台灣高檢署智慧財產檢查分署除了以羅唯仁涉嫌違反《國家安全法》，已將羅唯仁列為被告偵辦，並且於11月前往羅唯仁台北市、竹北的住居所搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱資料等，經清查後發現其中有大批台積電關於先進製程的機密資料，疑似將機密帶離公司；法院也核准扣押羅唯仁的股票、不動產，業界預估價值超過20億。

由於羅唯仁有美國籍且已在10月赴美定居，若後續檢調傳喚未到案，恐面臨拘提、通緝等法律風險。

（封面圖／東森新聞）

