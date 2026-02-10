檢調搜高金素梅.屏花東3議員 帶回18人到案說明

台北市 / 綜合報導

無黨籍立委高金素梅，今(10)日一早住家和立法院辦公室，遭到檢調搜索，她涉嫌詐領助理費與某協會補助款，更因為2022年時，募集中國製快篩發送給選民，疑似未經過申請許可，也違反醫療器材管理法。檢調兵分30路，約談18人到案說明，也包括屏東.台東.花蓮三名議員，而這批快篩來源為何，是否有境外資金介入，檢調也持續追查釐清。

記者VS.北檢主任檢察官曾揚嶺說：「檢察官有找到相關的證物嗎。」檢調人員抱著大批證物，走下樓梯查扣電腦主機以及7個紙箱，離開高金素梅辦公室，這一搜長達7個小時。記者VS.北檢檢察官曾揚嶺說：「是違反反滲透法的部分嗎，是接到來自國安局那邊的情資嗎。」

除了高金素梅住家，上午九點半，北檢主任檢察官曾揚嶺和調查局國安站主任楊任之，親自帶隊前往高金素梅立院辦公室，北檢大動作兵分30路，約談18人到案說明，除了立委高金素梅，還有屏東台東和花蓮共三名議員，而高金素梅涉嫌三大案由，包括詐領助理費，詐領某協會補助款，以及違反醫療器材法。

記者蔡銍湣說：「高金素梅被約談的案由，疑似也涉及中國製快篩，事件是否上升到國安層級調查，還有待檢調持續釐清。」高金素梅和同樣被搜索的，屏東議員越秋女同框，和地方人士排排站，贈送口罩及快篩劑，而這批快篩劑被指控來自中國，疑似未經申請許可。

立委高金素梅(2022)說：「要用健保卡買的對不對，而且要去排隊的喔，然後她也買了很多口罩。」2022年，高金素梅曾自行募集物資，發送給地方團體和選民，但這批快篩劑來源究竟為何，背後是否有境外資金介入，檢調也要一併調查釐清。

