檢調查扣太子集團資產45億 操盤手王昱棠遭聲押

檢警調昨（4）日大規模搜索太子集團，拘提25名被告，查扣集團名下產業包括多戶和平大苑豪宅，還有地下停車場停放的大批超跑及名車，總價值超過45億元，昨、今2日陸續移送涉案嫌犯到北檢複訊，其中在台操盤手天旭負責人王昱棠今晚遭檢方聲請羈押禁見。

天旭公司負責人王昱棠遭聲押。（圖／中天新聞）

回顧此案，太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人，昨日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，其餘10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。

其他涉案人今日下午繼續移送，其中包括集團在台操盤手、天旭負責人王昱棠等人，晚間近10時檢察官複訊相關人等告一段落，認為王昱棠、辜淑雯等5人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

