檢調查扣太子集團45億元資產獲准（1） (圖)

社會中心／王毓珺 吳培嘉 洪國凱 新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！ 嫌犯有恐怖情人傾向 曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持 前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡

民視影音 ・ 1 天前