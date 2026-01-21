檢調查林宸佑資金恐「中共挹注」 國台辦：亂扣滲透帽子

國台辦發言人彭慶恩。（圖／東森新聞）





《中天電視》記者林宸佑，涉共諜案遭羈押禁見。檢調研判，林宸佑行賄資金可能是中共挹注。對此國台辦回應，亂扣滲透帽子。記者追問，國台辦是否有掌握到林宸佑曾和中國人士接觸，發言人彭慶恩沒有正面回應，而是批評民進黨在製造綠色恐怖。

綽號「馬德」的《中天電視》記者林宸佑，捲入共諜案遭羈押禁見。檢調初步掌握林宸佑金流，帳戶出現大量泰達幣，研判資金可能和中共挹注的滲透資金有關。

國台辦發言人彭慶恩：「民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了。」

林宸佑涉嫌透過金錢利誘現役軍人，拍攝效忠中共影片，還涉嫌收買國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探國軍新型飛彈參數等機密。追問國台辦，有無掌握林宸佑與中國相關人士接觸過，發言人強調這都是綠色恐怖。

國台辦發言人彭慶恩：「以一黨一己之私，製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。」

記者涉共諜案輕描淡寫帶過，但提到台美關稅拍板下調到15％，且不疊加，國台辦很有意見，尤其是台灣企業至少要對美投資2,500億美元。

國台辦發言人彭慶恩：「在美國人眼裡，台灣的價值不是什麼供應鏈夥伴，而是以台制華的棋子、軍工複合體的搖錢樹、製造業回流的提款機。」

國台辦認為美國是赤裸裸的經濟霸凌，但中國除了口頭抗議，似乎無法實質干預。台灣參與全球供應鏈重組，馬上就要一月底，傳出要舉辦的國共論壇仍然是未知數，國台辦只強調，會和國民黨保持良性互動。

